Пентагон назвал условие предоставления Украине военной помощи

Вашингтон, 26 сентября. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон при выделении помощи Украине будет оценивать успехи Киева в борьбе с коррупцией.

У Экспера поинтересовались, разделяет ли Пентагон взгляды Белого дома о необходимости борьбы с коррупцией на Украине. Министр обороны США подтвердил, что коррупция является для Пентагона «очень серьезным вопросом».

«Это вызывало беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия, и это также вызывало вопросы у конгресса, — заявил глава Пентагона. — Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией».

Он отметил, что это одно из условий предоставления помощи Киеву. Эксперт добавил, что Вашингтон должен продолжать оценивать успехи борьбы с коррупцией на Украине.

«Когда я говорил с моим [украинским] коллегой одну или две недели назад, я поднял именно этот вопрос, — подчеркнул министр обороны. — Они должны разобраться с коррупцией, потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков».

Напомним, ранее The Washington Post, ссылаясь на трех представителей администрации США высокого ранга, написало, что американский президент Дональд Трамп потребовал временно заморозить выделения военной помощи Киеву, так как он опасается, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции на Украине.

Накануне приехавший в Нью-Йорк украинский президент Владимир Зеленский заверил главу Белого дома, что одним из приоритетов его политики является борьба с коррупцией. Он выразил уверенность, что проблему удастся решить.