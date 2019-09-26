«Царь-асфальт» обнаружили в одном из регионов России

Москва, 26 сентября. Асфальт толщиной около 50 сантиметров уложили в одном из регионов России. Пользователи соцсетей назвали необычное дорожное покрытие «царь-асфальт».

Ролик с нестандартным объектом был опубликован в тематических пабликах Ямала в социальной сети «ВКонтакте». Предполагается, что полуметровый асфальт уложили именно в этом регионе. На видео два мужчины обсуждают дорожное покрытие. Чтобы продемонстрировать толщину асфальта, авторы ролика поставили рядом бутылку и несколько пластиковых дорожных ограждений.

«Москве, конечно, далеко до этого», — говорит один из героев видео.

Также мужчина сообщает, что в этом месте будет проходить федеральная трасса. Кроме того, оператор уточняет, что вокруг нет ни одного населенного пункта на сотни километров.

«В России уже есть царь-колокол и царь-пушка. На Ямале случился новый прорыв — здесь появился царь-асфальт. Как тебе такое, Илон Маск?» — прокомментировал видео один из пользователей Twitter.

«А что сразу не дамбу полутораметровую из асфальта?» — написали под роликом «ВКонтакте».

В пресс-службе департамента транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, что по видео нельзя понять, расположен ли этот участок дороги на Ямале. Также там уточнили, что ролик был опубликован и в некоторых группах Читы.

«Авторы ролика не называют конкретного места или населенных пунктов, у которых пролегает данная дорога. Они указывают на отсутствие каких-либо муниципалитетов рядом», — сообщили в пресс-службе URA.RU.

Ранее сообщалось, что российские инженеры предложили новый способ для борьбы со льдом на дорогах. По словам экспертов, справиться с проблемой поможет электропроводящий бетон.