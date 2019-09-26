Дамаск, 26 сентября. Правительственные войска обнаружили в городе Хан-Шейхуне на юге сирийской провинции Идлиб подземный укрепрайон, где контролируемая оппозицией организация «Белые каски» готовила провокацию, после которой военный аэродром подвергся массированному ракетному удару со стороны Вашингтона. Об этом рассказал представитель сирийской армии полковник Абу аль-Карим Шейх.

Военные Сирии нашли место, где готовилась приведшая к удару США по Хан-Шейхуну провокация. Как уточнил Шейх, сирийская армия нашла около 10 хорошо укрепленных подземных городов с широкой сетью разветвляющихся тоннелей в Хан-Шейхуне после освобождения города. Военные выявили пункты управления, арсеналы, жилые помещения, тюрьмы, госпиталя, а также другие объекты.

Как пишет ТАСС, в одной из таких «пещер» армия обнаружила место съемки провокационного видео, которое якобы совершил Дамаск с химикатами в Хан-Шейхуне. Кроме того, эксперты нашли жилеты «Белых касок», что доказывает факт: здесь готовили провокацию.

Ранее сообщалось, что провокации с химоружием в Сирии стали частью информационной войны против РФ. В апреле 2019 года произошла новая провокация в Идлиб.

Судя по имеющимся данным, провокация с использованием химического оружия (или по крайней мере имитацией его использования), готовилась уже давно — и свою непосредственную роль в этом сыграл Запад, в первую очередь страны Европы. Как сообщили ранее в ЦПВС, во второй половине марта сотрудники спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиаудары, которые наносили по объектам террористов самолеты ВКС РФ, чтобы впоследствии использовать эти кадры для освещения «химатак» — таким образом, целью провокации с химоружием изначально был не только Дамаск, но и Москва.

К провокации готовились не только террористы — буквально за несколько дней до происшествия под Муреком главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании — Майк Помпео, Жан-Ив Ле Дриан и Джереми Хант — пообещали принять «незамедлительные меры» в случае, если САА применит химоружие. МИД Сирии осудил это заявление. В Дамаске констатировали, что дипломаты США, Франции и Великобритании лишь наглядно показали, что их страны готовятся к новому нападению на Сирию.

Следует отметить, что имевшееся в распоряжении Сирии химическое оружие было уничтожено несколько лет назад — в январе 2016 года глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что последние 75 цилиндров с фторводородом, принадлежащие Дамаску, были уничтожены, причем не где-нибудь, а в американском Техасе. Недавно ОЗХО вновь подтвердила — в Сирии отсутствует производство химоружия. Однако подтвержденный ОЗХО факт полного уничтожения сирийского химического оружия не смутил западных политиков — химические провокации в Хан-Шейхуне, Восточной Гуте и Думе получили однозначную оценку Вашингтона даже прежде, чем даже было начато расследование «химатак».

Во всех этих случаях самое деятельное участие приняли неоднократно уличенные в связях с террористами «Белые каски» - это они безо всяких защитных средств «спасали» якобы пострадавших от зарина сирийцев (зарин оказывает свое воздействие при контакте с кожей и «спасатели» просто умерли бы, пытаясь вынести людей из района поражения), это они брали «пробы» из воронки, якобы оставшейся на месте взрыва бомбы с зарином (разумеется, также без противохимической защиты), и это они обливали ледяной водой взрослых и детей в госпитале ради зрелищных кадров (уже гораздо позже снимавший эти кадры продюсер «Би-Би-Си» признался, что это было лишь постановкой. Вероятно, и в ходе провокации под Муреком не обошлось без «Белых касок». О том, что непосредственное участие в подготовке новой провокации принимают «Белые каски» и запрещенная в РФ «Ан-Нусра», Россия официально заявила и в ООН.