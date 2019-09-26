Вика Цыганова восхитила поклонников стройной фигурой в бикини

Москва, 26 сентября. Российская исполнительница Вика Цыганова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок в открытом купальнике с отдыха. Фолловеры пришли в восторг от идеальной фигуры 55-летней звезды.

Певица в эти дни отдыхает с семьей на французском курорте Корсика и активно делится с поклонниками фотографиями с отдыха. Так, на одном из снимков Цыганова запечатлена в бикини на белоснежной яхте. В подписи к снимку певица написала: «Всем любви и полета».

Подписчики Цыгановой восхитились откровенным фото певицы. Большинство участников обсуждения отметили стройность фигуры звезды отечественной эстрады. По их словам, далеко не все представительницы прекрасной половины человечества могут похвастаться такими формами в 55 лет.

Некоторые фолловеры указали на то, что Цыганова выглядит шикарнее некоторых западных звезд. По их мнению, российская артистка «утерла бы нос» Дженнифер Лопес.

В ответах на комментарии подписчиков Цыганова назвала свою фигуру далеко не идеальной, а также дала рекомендации по питанию. Так, артистка призналась, что не отказывает себе в «спагетти и красном вине». Хейтеры попытались указать Цыгановой, что залогом ее отличной фигуры является отсутствие детей, но артистка отреагировала на такие выпады сдержанно и вежливо.

Как ранее сообщало «Утро.ру», Вика Цыганова 2 ноября выступит в Crocus City Hall, где пройдет концерт, посвященный 30-летнему юбилею ее творческой деятельности.