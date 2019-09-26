Почти 50 человек пострадали при посадке самолета в Барнауле. События дня. ФАН-ТВ

Посадка самолета в Барнауле Экстренные службы уточнили число пострадавших при жесткой посадке самолета Boeing-767 в Барнауле. По данным МЧС, за помощью к медикам обратились не менее 46 человек — у 23 из них диагностированы легкие травмы. Их жизни, к счастью, ничто не угрожает. Напомним, что инцидент произошел накануне, когда лайнер компании AZUR air выполнял рейс в Барнаул из вьетнамского города Камрань. По неясным пока причинам во время приземления начался пожар, о подробностях рассказали в МЧС: «При посадке произошло возгорание стойки шасси. <…> Всего было эвакуировано 334 пассажира, 10 членов экипажа. <…> Организована горячая линия, работают психологи. В настоящий момент задержек рейсов вылета из Барнаула не планируется», — сообщил Александр Макаров, начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Нарушений в стенограмме Трампа не найдено Никаких нарушений в беседе Дональда Трампа и Владимира Зеленского нет. К такому выводу пришло американское Министерство юстиции после того, как Белый дом обнародовал стенограмму лидеров США и Украины. Накануне они встретились в Нью-Йорке, однако поводом для проверки стал телефонный разговор 25 июля. По мнению противников Трампа, в тот день он потребовал у Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера, который входил в совет директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Лидеры демократов, в том числе спикер Конгресса Нэнси Пелоси и сам Джо Байден, к слову, будущий соперник Трампа по выборам, даже заговорили об импичменте действующего президента.

НАТО идет в отказ Министерство иностранных дел России призвало НАТО объяснить отказ на мораторий по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом глава ведомства Сергей Лавров рассказал в интервью «Коммерсанту» перед выступлением на Генассамблее ООН. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил лидерам ряда стран ввести мораторий на развертывание РСМД, но в североатлантическом альянсе на это посмотрели скептически. К слову, на полях саммита, где Лавров также поднимал темы международной безопасности, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О подробностях он рассказал журналистам: «С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. <...> Я слышу противоречивые высказывания его советников. В частности, по-моему, Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет, и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в «нормандском формате», ни в контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды», — заключил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.