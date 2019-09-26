Москва, 26 сентября. В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. Об этом заявили эксперты PwC в своем обзоре автомобильного рынка.

Аналитики предсказали рост продаж легковых автомобилей в России. По словам специалистов, ожидается снижение продаж на 2% до 1,64 миллиона штук. По мнению экспертов, продажи упадут из-за роста цен в результате повышения НДС с 18% до 20%. Как пишет «Российская газета», кроме того, негативно на рынок может повлиять ухудшение макроэкономической ситуации и рост волатильности рубля, а также сокращение государственной поддержки автомобильной промышленности.

Ранее продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России упали впервые за два года. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации европейского бизнеса.

В АЕБ отмечают, что снижение продаж совсем небольшое и не является неожиданным на фоне того, что потребительская активность россиян показывала постепенное снижение последние несколько месяцев.

Ключевой вопрос, по мнению экспертов, состоит в том, в каком направлении будет двигаться российский авторынок в дальнейшем: вернется ли он обратно к стабильности, либо наоборот продолжит демонстрировать отрицательную динамику.

Ранее АЕБ прогнозировало рост российского авторынка в этом году до 1,87 млн автомобилей (3,6%). Лидером по продажам авто в РФ уверенно остается «АвтоВАЗ», на втором месте — Kia, третья строчка досталась Hyundai. В первую пятерку также вошли Renault и Volkswagen.

Автоэксперты отметили незначительное снижение спроса россиян на автомобили с пробегом. По итогам марта в России было продано 430 тыс. подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, в первом квартале 2019 года вторичный авторынок все еще демонстрирует небольшой рост. За первые три месяца было продано 1,14 млн автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

При этом четверть всех проданных машин оказались российской LADA. В марте машин этой марки было продано 108 тыс. единиц, что меньше прошлогодних мартовских показателей на 4,7%. На втором месте расположились японские Toyota и Nissan, которые разошлись тиражом в 48,3 тыс. и 24,7 тыс. автомобилей соответственно. При этом если Toyota показала снижение продаж на 1,6%, то Nissan, напротив, увеличил продажи на 3,3%.

Следом идут корейские Hyundai (21,8 тыс. единиц) и KIA (19,8 тыс. единиц). Hyundai увеличил показатели реализации продукции в России на 5,1%, а KIA — на 10,8%.

Ранее сообщалось, что в России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей. Вероятнее всего, это произойдет через два года.

Эксперты агентства «Автостат инфо» составили список самых популярных в России машин на вторичном рынке.

Выяснилось, что чаще всего россияне покупают автомобили С-сегмента. В марте было продано 113,2 тыс. автомобилей подобного класса, что на 13,4% меньше, чем в марте прошлого года. Наиболее популярными моделями оказались Audi A3, Ford Focus, Volkswagen Golf и KIA Ceed.