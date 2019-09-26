Москва, 26 сентября. Профицит федерального бюджета России в 2020 году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году — 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году — 0,3 триллиона рублей. Об этом говорится в проекте бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

Опубликован проект бюджета России до 2022 года. Согласно документу, доход федерального бюджета в следующем году должен составить 20,4 триллиона рублей. В 2021 году эта сумма будет равняться 21,2 триллиона рублей, а в 2022 году — 22 триллиона рублей.

Бюджет Российской Федерации в течение ближайших трех лет останется профицитным. Об этом заявил глава Кабмина России Дмитрий Медведев во время заседания правительства. По словам председателя правительства, российский бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным.

«Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заверил Медведев.

Ранее глава Кабмина РФ сообщил, что правительство работает над новым прогнозом социально-экономического развития страны. По словам премьер-министра, новый прогноз предполагает два сценария.

«Один — оптимальный, второй — более сложный», — рассказал он.

Премьер обратил внимание на то, что оптимальный сценарий развития представляет собой пошаговый выход на необходимые темпы роста. По его словам, даже при условии, что в 2020 году отечественная экономика вырастет на 2%, дальнейший рост зависит от конкретных действий. При этом он указал, что на развитие экономической отрасли также влияет и ситуация в мировой экономике.

Ранее сообщалось, что Россия выплатит 54,5 миллиона евро в бюджет Совета Европы. Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы за 2017–2018 годы в размере более 54,5 миллиона евро. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы в размере 54689608,93 евро», — говорится в документе.

Также отмечается, что внешнеполитическое ведомство РФ сообщит Совету Европы о принятом решении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время выплатит оставшийся взнос в бюджет Совета Европы за 2017–2018 годы. Она отметила, что после того, как полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были восстановлены, Москва полностью выплатила взнос в бюджет организации за текущий год.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Вопрос о восстановлении делегации РФ в правах дважды выносился на рассмотрение Парламентской ассамблеи в 2015 году, однако ограничения остались в силе. Москва прекратила работу ПАСЕ, отметив невозможность работать на таких условиях. С 2017 года взносы в бюджет Совета Европы со стороны РФ были приостановлены.

В июне 2019 года Парлментская ассамблея СЕ приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в сессии. Затем полномочия российской делегации были восстановлены в полном объеме.