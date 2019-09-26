Демократы призвали Пентагон расследовать задержку военной помощи Украине

Вашингтон, 26 сентября. Американские сенаторы от Демократической партии призвали Пентагон расследовать задержку военной помощи Украине. Об этом пишет издание Hill.

В прошедший вторник американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны будут задерживать выделение средств Украине до того момента, пока свой вклад не будут делать Европейский союз и другие государства.

«Задержка, кажется, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в отрасли безопасности в критической ситуации и вызывает серьезные вопросы о том, не были ли сотрудники Пентагона вовлечены в какую-либо махинацию, нацеленную на политического оппонента», — сообщил Ричард Дурбин инспектору оборонного ведомства США Гленну Файну.

Дурбин призвал Файна скрупулезно изучить потенциальную роль ведомства в обвинениях, согласно которым глава Белого дома попытался сделать помощь условием для расследования в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Напомним, в среду администрация Штатов обнародовала стенограмму прошедшего в июле разговора лидеров Украины и США. Как сообщал Infox.ru, в беседе с Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании против Хантера Байдена.