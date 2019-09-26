Число пострадавших при жесткой посадке Boeing-767 в Барнауле выросло до 56 человек

Барнаул, 26 сентября. Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Azur Air в Барнауле увеличилось до 56 человек. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Все пострадавшие обратились за врачебной помощью в медсанчасть аэропорта. Одна женщина сейчас находится в больнице. Остальных пассажиров отпустили по домам после осмотра, передает ТАСС.

Напомним, вечером 25 сентября пассажирский самолет Boeing-767, выполнявший рейс из Вьетнама, загорелся при посадке в Барнауле, пишет Deita.ru. Ранее было опубликовано видео с места происшествия.

По уточненным данным, у воздушного судна, доставлявшего пассажиров из Камрани, загорелась стойка шасси. На борту самолета находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа, сообщает НСН. В Минтрансе Алтайского края рассказали, что командир Boeing-767 при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу. По словам очевидцев, после приземления салон самолета заволокло дымом. Людей эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщает «Царьград».

Задымление ликвидировали спасательные службы. Причина происшествия на данный момент устанавливается.