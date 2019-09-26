Берлин, 26 сентября. Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил новую динамику в усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он рассказал на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр уточнил, что за последние два года «минский процесс практически прекратился». Как уточнил дипломат, жители Украины хотят, чтобы новый президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не будет мириться с якобы существующей «агрессией». МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы».

«Жители Украины хотят мира, президент Зеленский ясно об этом заявил. Это создало новую динамику», — считает Маас.

По его словам, Германия и Франция усиленно работают в «нормандском формате», чтобы вопросы по урегулированию в Донбассе были решены.

Ранее МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. Москва отмечает позитивные подвижки в урегулировании ситуации в Донбассе по итогам заседания контактной группы в среду, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. По словам представителя внешнеполитического ведомства, позитивные изменения в урегулировании вопроса налицо. Карасин подчеркнул, что стороны ждали «такого подхода» к делу. Говоря о конкретных позитивных моментах, дипломат назвал прекращение огня с 21 июля, а также восстановление моста в районе Станицы Луганской.

«Сама тональность несколько изменилась. Рано говорить о качественных прорывах, но в любом случае это надо развивать», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.