Российские инженеры предложили новый способ для борьбы со льдом на дорогах

Москва, 26 сентября. Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы со льдом на асфальте. Об этом сообщила в среду пресс-служба РосдорНИИ.

По данным экспертов, в условиях снежного коллапса в России плохо вывозится снег с проезжей части, что замедляет дорожное движение и вызывает проблемы с трафиком. Для решения этой проблемы предлагается использовать так называемые «теплые дороги». К примеру, эксперты предлагают укладывать электропроводящий цементный бетон, который может проводить ток. На такой поверхности наледь будет таять намного быстрее, сообщает RT.

В итогах исследования указывается на то, что ЭПБ можно укладывать по краям проезжей части, где он будет помогать таять снегу быстрее, а последний будет стекать в ливневки. При этом на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или другие подобные сооружения, такой бетон можно укладывать по всей ширине проезжей части.

Помимо этого, отмечается, что электропроводящий бетон будет безопасным для пешеходов и водителей, потому что сверху его предлагается покрывать специальным защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Как отметила глава Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская, реализация такого предложения может потребовать больших денег, но новые технологии помогут выполнить эту задачу.