Москва будет настаивать на снятии американских санкций с Ирана, заявили в МИД РФ

Нью-Йорк, 26 сентября. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва будет настаивать на снятии с Ирана незаконных односторонних американских санкций.

Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, препятствуют ли последние введенные США в отношении Нацбанка Ирана санкции работе INSTEX. Грушко подчеркнул, что это препятствует деятельности механизмов, которые могли бы обеспечить выполнение взятых на себя мировым сообществом в контексте урегулирования ядерной проблемы обязательств.

«Проблема заключается не только в юридических аспектах американских санкций, но в том, что сами санкции, как инструмент, создают огромную неопределенность для деятельности компаний, которые имеют в Иране бизнес, готовы работать в Иране, но все опасаются, что они могут подвергнуться незаконным американским санкциям», — отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия продолжит настаивать на том, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) это «путь, который должен быть сопряжен с началом деконструкции незаконного санкционного механизма», выстроенного после выхода из договора США.

Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Иран достигли соглашения в 2015 году. СВПД предполагало снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение иранской стороной ядерной программы. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из соглашения и о восстановлении санкций в отношении Ирана.

Теперь из СВПД может выйти и Великобритания, в перспективах договора также сомневаются во Франции и Германии, сообщила со ссылкой на источники газета «Известия». Но в британском МИД изданию сообщили, что привержены соглашению.