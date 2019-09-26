Пашинян назвал Россию ключевым стратегическим союзником Армении

Нью-Йорк, 26 сентября. Армения хочет сохранять хорошие отношения с Россией, с Евросоюзом, а также с Грузией и Ираном. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Россия — наш ключевой стратегический партнер и союзник», — сказал он.

Также Пашинян отметил, что Иран и Грузия являются стратегическими соседями Армении. Кроме того, по словам армянского премьера, у Еревана сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами.

Пашинян отметил, что Армения с беспокойством следит за разногласиями, возникающими между друзьями и союзниками страны.

«Эта реальность ставит нас под угрозу быть неправильно понятыми некоторыми или даже всеми нашими друзьями», — подчеркнул армянский премьер-министр.

Он также заявил, что Ереван хочет оставаться в дружеских отношениях со всеми обозначенными им странами, не испортив при этом партнерские отношения с другими государствами.

Помимо этого, в ходе выступления Пашинян затронул и Турцию. По его мнению, эта страна «остается серьезной угрозой безопасности Армении и армянского народа».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости. Российский лидер отметил дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Ереваном.