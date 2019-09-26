Администрация Трампа надеется задержать 30 млн долларов военной помощи Киеву

Вашингтон, 26 сентября. Белый дом рассчитывает, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в результате переданы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее администрация главы Белого дома Дональда Трампа заявила, что рассматривает вопрос о том, необходимо ли предоставлять ежегодную военную помощь Украине в размере 250 млн долларов. Американский Конгресс уже выделил средства, как и деньги на другие программы в пользу Киева.

Согласно данным агентства, в администрации Трампа уповают на то, что 30 миллионов долларов, которые предназначены для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные траты.

При этом не уточняется, связана ли возможная задержка приказом американского президента о заморозке около 400 миллионов долларов помощи Украине.

Ранее газета Washington Post сообщила, что хозяин Белого дома Дональд Трамп приказал исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать выделение военной помощи Украине по причине высокого уровня коррупции в стране. Согласно данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Такое распоряжение главы Белого дома, как уточняет издание, было передано дипломатическому и военному ведомствам в середине июля — примерно за неделю до телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.