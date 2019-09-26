РФ рассчитывают на содействие Турции в налаживании пунктов пропуска в Сирии

Дамаск, 26 сентября. Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии надеются наладить работу пропускных пунктов для возвращения беженцев в Идлибской зоне деэскалации. Работу планируется провести совместно с турецкими военными.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-майора Равиля Мугинова, пункт пропуска «Суран» провинции Хама стал работать в северном и южном направлении после освобождения Хан-Шейхуна. Теперь его используют не только переселенцы из Идлиба, но и возвращающиеся в освобожденные города и села мирные жители. Генерал-майор подчеркнул, что за прошедший месяц в свои дома вернулись около 10 тысяч человек.

Мугинов напомнил, что проходу беженцев в Идлибской зоне деэскалации препятствуют боевики.

«Мы обращаемся к турецкой стороне, чтобы они оказывали нам содействие, поскольку имеют наблюдательные посты в этой зоне. Надеемся, что совместными усилиями мы наладим более продуктивную работу этих пунктов («Суран», «Абу-эд-Духур» — прим. ФАН) пропуска», — подчеркнул Мугинов.

Как сообщали «Известия», в сентябре незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур» в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, в мае 2017 года на переговорах в Астане представители России, Ирана и Турции договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Территория трех зон в 2018 году перешла под контроль Дамаска, большую часть четвертой зоны захватили боевики «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ), сообщает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.