Лавров обсудил с Гуттеришем создание Конституционного комитета Сирии

Москва, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем создание Конституционного комитета Сирии и ряд кризисных ситуаций в регионе. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте генсека Организации Объединенных Наций.

«Сегодня [25 сентября] генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили создание Конституционного комитета в Сирии, а также последнее развитие ситуации вокруг ряда кризисных ситуаций в регионах», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН объявил о создании сирийского Конституционного комитета двумя днями ранее. Орган призван выработать рекомендации по внесению в конституцию Сирии поправок. Решение о его создании было принято 31 января минувшего года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

Согласно плану бывшего специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, комитет должен включать по 50 делегатов от правительства, гражданских обществ Сирии и оппозиции. Для участия в заседаниях в Женеве каждая группа должна предоставить по 15 экспертов.

Ранее связанные с формированием Конституционного комитета, механизмами и процедурами его работы вопросы обсудили министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и спецпосланник генсека ООН в Сирии Гейр Педерсен. Сирийский МИД назвал встречу позитивной и конструктивной. Муаллем и Педерсон были единодушны во мнении, что только сирийский народ имеет право руководить конституционным процессом, и что сирийцы должны сами определять свое будущее без какого-либо внешнего вмешательства или давления, подчеркнули в министерстве.