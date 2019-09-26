Брюссель ответил Трампу на претензии в недостаточной поддержке Украины

Вашингтон, 26 сентября. Брюссель оказывает Украине беспрецедентную поддержку и не понимает претензии главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Майи Косьянчич.

«ЕС мобилизовал более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ», — заявила Косьянчич.

Она подчеркнула, что с 2014 года Украина постоянно получает поддержку от ЕС. Кроме того, Евросоюз продолжает тесно сотрудничать с США, а также с другими союзниками, обеспечивая защиту территориальной целостности Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 сентября упрекнул Европу в маленьких тратах на поддержку Украины.

«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — заявил Трамп.

В проекте бюджета США на 2020 год на помощь Украине выделено около 400 млн долларов. Эти деньги пойдут на решение вопросов безопасности. Так, 250 млн долларов будут предоставлены по линии Пентагона, еще 115 млн — выделит Госдепартамент США в рамках проекта «Международное военное финансирование».

Трамп не в первый раз упрекает Европу в недостаточной финансовой поддержке. В августе он обрушил волну недовольства на Данию. Американский лидер посчитал, что расходы Копенгагена в североатлантическом альянсе недостаточны.

Сенатор Алексей Пушков в ответ на призыв Трампа к ЕС увеличить военную поддержку Украине, заявил, что США таким образом пытаются сократить свои военные расходы за счет Европы.

Как сообщает «Газета.ru», украинский президент Владимир Зеленский согласился с мнением Дональда Трампа о недостаточной помощи Киеву станами Европы.