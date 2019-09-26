Рогозин рассказал, как долго будет существовать МКС

Байконур, 26 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как долго будет существовать Международная космическая станция (МКС) и кто будет на ней работать.

Руководитель госкорпорации отметил, что станция исторически необходима и дело не заключается в сроках завершения эксплуатации МКС (2024 и 2028 годы).

«Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», — отметил глава Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что сейчас на Международной космической станции работают российские космонавты, астронавты из США, а также их японские и европейские коллеги. В будущем, по мнению главы Роскосмоса, этот перечень будет примерно соответствовать составу ООН.

В настоящее время партнерами проекта Международной космической станции являются 15 стран. Свои сегменты на МКС имеют только Россия и США.

Ранее ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-15» стартовала с космодрома «Байконур». Аппарат доставил на МКС трех человек: астронавта NASA Джессику Меир, российского космонавт Олега Скрипочку и первого представителя Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Аль-Мансури должен провести на борту Международной космической станции восемь дней и вернуться на Землю 3 октября. По результатам его полета, вероятно, будет принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.