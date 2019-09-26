Мадуро прогулялся по Красной площади

Москва, 26 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал видеоролик, в котором он прогуливается по Красной площади вместе с супругой и членами делегации.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера, приветствую венесуэльцев, еще раз подтверждая нашу веру — другой мир возможен, мир без империй, мир братства», — сказал Николас Мадуро.

Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за совместную ратификацию стратегической карты взаимодействия. По его словам, этот документ «даст большие результаты», сообщают «Известия».

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

Напомним, переговоры между Мадуро и Путиным завершились в Кремле 25 сентября. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения в социальной, культурной и экономических сферах, а также подняли темы вмешательства третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств.

Мадуро назвал целью своего визита, укрепление «исторических и очень позитивных отношений обмена и уважения» между народами России и Венесуэлы. Кроме Мадуро в Россию прилетел глава нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо. Он посетит офис PDVSA, который открылся в российской столице.

Как сообщает RT, венесуэльский лидер подарил Путину копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару. Эта сабля использовалась в битве при Карабобо. Мадуро назвал встречу с Путиным «позитивной».