Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Мадуро прогулялся по Красной площади

205
0 Оставить комментарий

Мадуро прогулялся по Красной площади

Москва, 26 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал видеоролик, в котором он прогуливается по Красной площади вместе с супругой и членами делегации.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера, приветствую венесуэльцев, еще раз подтверждая нашу веру — другой мир возможен, мир без империй, мир братства», — сказал Николас Мадуро.

Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за совместную ратификацию стратегической карты взаимодействия. По его словам, этот документ «даст большие результаты», сообщают «Известия».

Напомним, переговоры между Мадуро и Путиным завершились в Кремле 25 сентября. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения в социальной, культурной и экономических сферах, а также подняли темы вмешательства третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств.

Мадуро назвал целью своего визита, укрепление «исторических и очень позитивных отношений обмена и уважения» между народами России и Венесуэлы. Кроме Мадуро в Россию прилетел глава нефтедобывающей компании PDVSA Мануэль Кеведо. Он посетит офис PDVSA, который открылся в российской столице.

Как сообщает RT, венесуэльский лидер подарил Путину копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару. Эта сабля использовалась в битве при Карабобо. Мадуро назвал встречу с Путиным «позитивной».

infox - new
Источник: «Известия»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров