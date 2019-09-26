Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Москва, 26 сентября. Российскую телеведущую Ольгу Скабееву рассмешило выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Фотографию, на которой запечатлен неоднозначный момент, она опубликовала в своем Telegram-канале.

Скабеева сообщила, что украинский лидер изменился в лице после слов Трампа о президенте России Владимире Путине.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: «я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным», — написала Скабеева в комментарии к фотографии, на которой искривилось лицо украинского президента.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF — Emily Tillett (@EmilyETillett) September 25, 2019

Телеведущая также поделилась другим снимком. По ее словам, на фотографии двухсторонняя встреча президентов Украины и США только началась. На ней серьезный вид принял Дональд Трамп, тогда как Владимир Зеленский скромно улыбается.

«А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло», — иронично заметила телеведущая.

В другом посте Скабеева поделилась видеозаписью, на которой президент США заявил, что Зеленский сделал его еще более знаменитым. По мнению телеведущей, таким образом глава Белого дома хотел «потроллить» украинского коллегу.

Трамп назвал фантастической встречу с Зеленским, сообщило RT. Однако президент США не стал распространяться о деталях беседы.

Встреча двух президентов прошла на фоне крупного скандала вокруг июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Противники президента США утверждают, что во время беседы с Зеленским, он «оказывал давление» на украинского лидера. Трамп якобы требовал начать расследование против сына своего вероятного противника на президентских выборах в США в 2020 году Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции США изучило содержание июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским. В ведомстве отметили, нарушений национального законодательства найдено не было.