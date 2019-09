Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Москва, 26 сентября. Российскую телеведущую Ольгу Скабееву рассмешило выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Фотографию, на которой запечатлен неоднозначный момент, она опубликовала в своем Telegram-канале.

Скабеева сообщила, что украинский лидер изменился в лице после слов Трампа о президенте России Владимире Путине.

Zelensky's face when Trump says he hopes Putin and Zelensky can get together and "solve your problems" pic.twitter.com/XG9PfnS9qF