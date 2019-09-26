Лавров объяснил, почему ЕС является ненадежным партнером

Москва, 26 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером.

«Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что все попытки наладить равноправный диалог с ЕС и отказаться от логики «свой-чужой» на общем пространстве оказались безрезультатными. Лавров отметил, что Москву не интересует планирует ли ЕС отменять ограничительные меры, в случае прогресса в украинском вопросе.

В интервью газете «Коммерсант» российский министр подчеркнул, что Европейский союз «исповедовал эту логику» до кризиса на Украине и присоединения Крыма. По его словам, официальные представители ЕС поставили Украину перед выбором быть или с Россией или с Европой еще в 2004 году, во времена первого Майдана.

Лавров также коснулся программы «Восточное партнерство», которая призвана развивать интеграционные связи Украины, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии. Министр подчеркнул, что в Москве интересовались будет ли программа учитывать интересы России.

«Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, отношения между Россией и Европой обострились в 2014 году из-за Украины и Крыма. В Европе обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели санкции. Россия ответила зеркально, а также взяла курс на импортозамещение. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной украинского конфликта, кроме того, Россия не вмешивалась и не вмешивается в дела других стран.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. К власти пришли антироссийски настроенные силы. Жители юго-востока Украины не признали результаты госпереворота и объявили о независимости. Так появилась Донецкая и Луганская Народные Республики. В апреле 2014 года Киев ввел на территорию Донбасса свои войска, в стране началась гражданская война. По данным ООН, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Крым стал частью Российской Федерации после референдума 16 марта 2014 года. На нем 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.