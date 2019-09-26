Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым в Нью-Йорке

Киев, 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства заявил, что российский министр подошел к нему в очереди. Лавров сказал, что хочет познакомиться. По словам Зеленского, глава МИД РФ сообщил, что надеется на прекращение внутреннего конфликта в Донбассе.

В ответ президент Украины заявил, что тоже хочет остановить кровопролитие в своей стране.

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

О кратком разговоре украинского президента и главы МИД России сообщила со ссылкой на СМИ Газета.ru. В издании уточнили, что разговор имел деловой характер.

Сергей Лавров ранее прокомментировал точку зрения, что особый статус Донбасса является гарантией невступления Украины в НАТО. Министр отметил, что не стал бы так упрощено подходить к этому вопросу. Он напомнил, что особый статус Донбасса остается неотъемлемой частью минских договоренностей, которая важна для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Лавров подчеркнул, что выступившие против украинских властей жители Донбасса в первую очередь сопротивлялись практике назначения «киевских генерал-губернаторов» в качестве проводников решений нового правительства.

По словам министра, они поступили как настоящие украинские патриоты, защищавшие подписанные 21 февраля 2014 года президентом Виктором Януковичем и его европейскими партнерами соглашения. При этом европейские представители в итоге «капитулировали перед толпой ультрарадикалов», что привело к формированию украинского правительства из радикалов.