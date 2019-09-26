Трамп предложил Белому дому опубликовать свой первый разговор с Зеленским

Вашингтон, 26 сентября. Американский лидер Дональд Трамп предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора c украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа состоялась в апреле этого года после президентских выборов на Украине.

«Я думаю, что вам следует попросить (опубликовать) первый разговор. Он был прекрасен», — заявил Дональд Трамп.

Ранее исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. В нем американский лидер предложил Зеленскому изучить дело о коррупционной деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Украинский президент заявил, что расследования этого дела будет максимально открытым. Он подчеркнул, что генеральный прокурор страны изучит материалы уголовного дела. Федеральное агентство новостей опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского.

Напомним, американские СМИ написали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении члена совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings Хантера Байдена. После этого его отец Джо Байден призвал Трампа опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Американский президент опроверг информацию о давлении на украинского президента, он заявил, что его политические оппоненты распространяют недостоверную информацию.