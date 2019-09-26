Минюст США готовится начать расследование в отношении Facebook

Нью-Йорк, 26 сентября. Министерство юстиции США готовится инициировать собственное антимонопольное расследование в отношении компании Facebook. Об этом со ссылкой на источники сообщило в среду агентство Bloomberg.

Решение начать собственное расследование в министерстве приняли, несмотря на изучение деятельности компании экспертами Федеральной торговой комиссии США. По данным агентства, параллельные расследования двух ведомств затронут разные аспекты работы компании и не будут пересекаться.

Вопросы к Facebook также есть у российских властей. Ранее депутат Госдумы Евгений Федеров пообещал вынести на пленарное заседание парламента вопрос о незаконной блокировке аккаунта Федерального агентства новостей в одноименной социальной сети и при необходимости принять жесткие меры.

Аккаунт издания был заблокирован в апреле 2018 года. Администрация соцсети заявила, что ФАН якобы нарушил условия пользовательского соглашения. Однако СМИ работает строго в соответствии с нормами внутреннего и международного права. Понимая, что Facebook нарушает закон и принципы демократии, руководство агентства приняло решение обратиться в Калифорнийский суд с требованием разблокировать учетную запись, а саму соцсеть — оштрафовать.

Редакция Федерального агентства новостей также обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заставить американскую социальную соцсеть Facebook исполнять законы РФ. В противном случае этот сайт должен быть заблокирован, поскольку администрация Facebook нагло и демонстративно игнорирует нормы российского права.