В МИД РФ не удивились реакции НАТО на российское предложение о РСМД

Москва, 26 сентября. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал отказ НАТО от предложения моратория на размещение ракет средней и малой дальности.

«Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах», — заявил Грушко.

Он подчеркнул, что отказ НАТО не стал сюрпризом для Москвы. Грушко отметил, что в МИД РФ надеются на «более существенную реакцию», поскольку в дипломатии принято отвечать на обращение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО должны объяснить свой отказ от приглашения Москвы к диалогу по теме введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Он напомнил, что Штаты последовательно уходили от предложений Москвы обсудить существо обвинений в «невыполнении» ДРСМД. По его словам, Вашингтон только через три года после первых обвинений в адрес Москвы пояснил, о чем конкретно идет речь. Американцы назвали номер изделия и дату испытания, однако, когда Москва была готова предоставить доказательства того, что ракета не нарушает ДРСМД, был получен категорический отказ.

Президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Послание было направлено в столицы ряда европейских стран, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что североатлантический альянс не доверяет российскому предложению, поскольку Москва якобы «развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД». Она подчеркнула, что этот мораторий не может считаться реальным предложением, пока Москва не уничтожит ракету.

Россия неоднократно подчеркивала, что ракета SSC-8 (в классификации НАТО 9M729) соответствует параметром ДРСМД. Российские специалисты устраивали открытую презентацию этой ракеты, однако представители США и НАТО не проявили никакого интереса к ней.

Напомним, ДРСМД прекратил свое существование 2 августа. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что Россия якобы нарушает договор. В Москве в ответ на это предъявили США обвинения по использованию пусковых установок, которые могут запускать ракеты «Томагавк». Их использование является нарушением договора, тем не менее Москва настаивала на сохранении ДРСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДРСМД повлечет за собой гонку вооружений, однако Россия не будет в ней участвовать. Песков подчеркнул, гарантией того, что крупные мировые войны не начнутся, является ядерный паритет, сообщает «Газета.ru».