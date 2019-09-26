Адвокат Кокорина Ромашов найден мертвым на своей подмосковной даче

Москва, 26 сентября. Представлявший в деле о двух драках в Москве интересы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина адвокат Юрий Ромашов найден мертвым на своей подмосковной даче. Об этом в социальной сети Facebook написала представлявшая интересы другого фигуранта дела Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко.

«Ушел внезапно, ничто не предвещало беды, и никого не было рядом. Утром был найден…», — сообщила Прилипко.

О кончине юриста также сообщило издание «Спорт-Экспресс». В активе Ромашова участие во многих общественно-значимых и резонансных делах.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с друзьями устроили две драки в Москве в октябре 2018 года. Спортсмены напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

По этим фактом было начато уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

После освобождения Кокорин прошел медицинское обследование и начал тренировки по индивидуальной программе. Футбольный клуб «Зенит» также опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как футболист проходит медицинское обследование.

Ранее RT сообщило, что Кокорин и Мамаев не приехали на заседание суда по УДО к Протасовицкому.