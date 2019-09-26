Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому «Восточный» имени Путина

Байконур, 26 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что космодром «Восточный» в будущем может получить имя главы РФ Владимира Путина.

Журналисты спросили у Рогозина может ли космодром «Восточный» назван в честь президента РФ по аналогии со стартовым комплексом космодрома «Байконур», который носит имя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Я думаю, придет время и для этого», — ответил Рогозин журналистам.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно относится к тому, что Штаты отказали ему в получении визы. Глава Роскосмоса планировал поучаствовать в мероприятии, посвященном теме космического сотрудничества.

«Я с 2014 года под санкциями, и они мне никак не мешают работать руководителем Роскосмоса. Отношусь к этому решению равнодушно», — заявил Рогозин.

По его словам, все, кто нужен ему для работы, находятся «здесь».

Напомним, космодром «Восточный» строится с 2011 года. Три спутника были выведены с него на орбиту в 2016 году, а в 2022 году с него планируется запустить беспилотный корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», в 2024 году — корабль с экипажем.

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал темпы строительства «Восточного», заявив, что они не устраивают никого. Он предложил подключить к этому новую военно-строительную компанию, которая создается правительством.