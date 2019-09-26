США следят за контактами Мадуро с Россией, заявил Трамп

Нью-Йорк, 26 сентября. США держат «под контролем» ситуацию в Венесуэле и учитывают контакты Каракаса с Россией и другими странами. Об этом в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы держим ситуацию под контролем, мы очень внимательно следим за ней, в том числе за тем, как другие страны играют или не играют в определенные игры», — заявил Трамп в ответ на вопрос о контактах представителей администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Россией и его визит в Москву.

Трамп заверил, что «все будет хорошо». По его словам, американские власти «очень сильно вовлечены» и хорошо знают о происходящем.

Мадуро прибыл в Россию во вторник. В Кремле в среду состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который отметил, что Москва поддерживает легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и диалог Мадуро с оппозиционными силами. После встречи с Путиным, Мадуро признался, что чувствует себя комфортно в Москве, сообщила Газета.ru.

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Ранее политик занимал должность спикера парламента, но 21 января Верховный суд Венесуэлы аннулировал его назначение на этот пост.

Временным главой государства Гуайдо признали США. К Вашингтону присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств (ОАГ) и большая часть стран Евросоюза. Николас Мадуро назвал выступление Гуайдо попыткой переворота. Президент Венесуэлы заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Боливия, Никарагуа, Куба, Сирия и Турция.