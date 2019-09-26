Лавров обсудил с главой Красного Креста оказание помощи жителям Донбасса и Сирии

Нью-Йорк, 26 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«В ходе встречи Лавров и Маурер обсудили взаимодействие России и Комитета по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в различных регионах мира», — говорится в сообщении МИД РФ.

Так, стороны подняли вопросы оказания помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии, обсуждались другие темы сотрудничества России с МККК.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ сожгли в Донбассе склад Международной миссии Красного Креста. Инцидент произошел в Коминтерново. На складе хранились материалы для восстановления разрушенных украинской артиллерией домов.

Украинские силовики неоднократно обстреливают объекты Красного Креста. В частности, в феврале под обстрел попал грузовик МККК, который вез уголь жителям прифронтовых поселков. Огонь по нему открыли из противотанкового ракетного комплекса. Маршрут движения грузовика был согласован с украинской стороной в январе.

Отметим, что Международный Красный Крест оказывает помощь пострадавшим жителям Сирии. Так, в полевом госпитале лагеря для перемещенных лиц «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии прошли лечение более 2 тысяч человек. 45% пациентов — дети, младше пяти лет.