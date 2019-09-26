Рогозин прокомментировал отказ в выдаче визы США

Байконур, 26 сентября. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно относится к отказу в выдаче ему визы властями США. С заявлением Рогозин выступил на проходящей на космодроме Байконур пресс-конференции после успешного пилотируемого запуска к МКС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Рогозин оказался в списке тех, кому американское руководство накануне отказало в выдаче визы для участия в генассамблее ООН. Руководитель «Роскосмоса» планировал поучаствовать в посвященном теме сотрудничества в космическом пространстве мероприятии.

«Я с 2014 года под санкциями и они мне никак не мешают работать руководителем «Роскосмоса». Отношусь к этому решению равнодушно», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» признался, что «как-то упустил международные события». По словам Рогозина, все, кто нужен ему для работы, находятся «здесь».

«Кто хочет работать, приедет ко мне», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

По его словам, по политической составляющей проблемы свою позицию выскажет МИД.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что визы не получили некоторые члены делегации России, которые должны были участвовать в проходящей с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН. Она назвала действия американской стороны «возмутительным примером неуважения», сообщила Газета.ru.

Всего визу не выдали десяти членам российской делегации, включая главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.