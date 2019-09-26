США развернут танковый батальон на границе Литвы и Белоруссии

Вильнюс, 26 сентября. Пресс-служба Минобороны Литвы через собственный сайт сообщила о прибытии в страну 1-го танкового батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США. Он будет развернут возле города Пабраде, расположенного примерно в 10 километрах от Белоруссии.

«Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания», — приводит пресс-служба слова главы литовского ведомства Раймундаса Кароблиса.

Батальон включает в себя около 500 военнослужащих США, а также тяжелой техники — 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли» и 70 колесных транспортных средств. Окончательно развертывание должно будет завершиться к весне 2020 года.

Кароблис подчеркнул, что его страна «последовательно» и «терпеливо» стремится к расширению военного сотрудничества с США. Данный батальон будет находиться на территории Литвы достаточно долгое время, чтобы военнослужащие смогли обменяться опытом друг с другом, пишет RT.