В Раде требуют пересмотреть «обесценившуюся» потребительскую корзину 

Киев, 26 сентября. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине.

Как сообщается на сайте партии, представители политсилы зарегистрировали в Верховной раде проект постановления «О неотложных мерах по утверждению обновленных наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг и формированию на их основе прожиточного минимума».

В заявлении подчеркивается, что размер прожиточного минимума и состава потребительской корзины необходимо пересмотреть из-за сокращения уровня жизни и социальной защиты, а также социального кризиса в стране.

В ОПЗЖ отметили, что соцвыплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла 9%.

Отметим, на прошлой неделе директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский сообщил, что украинцы отказываются от газа и переходят на дрова из-за повышенных тарифов. Как отметил эксперт, уровень потребления газа на Украине постоянно снижается. Землянский назвал такую динамику «крайне негативной с социально-экономической точки зрения».

Ранее эксперты МВФ провели исследование, по итогам которого сообщили, что Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Согласно данным специалистов, через 10 лет Украина лишится примерно 15% рабочей силы, а к 2050 году этот показатель составит 30%. В МВФ указали, что население Украины очень быстро сокращается, молодые люди уезжают в поисках работы в другие страны, а низкая рождаемость не перекрывает этих потерь.