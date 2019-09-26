Трамп пошутил, что он и Зеленский сделали друг друга более знаменитыми

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент США Дональд Трамп пошутил, что после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским они оба стали более знаменитыми.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в эту среду на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Он сделал меня более знаменитым, я сделал его более знаменитым», — в шутку прокомментировал встречу Трамп.

Отметим, что встреча двух президентов проходит на фоне крупного скандала США вокруг июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Противники Трампа утверждают, что во время беседы с Зеленским в июле, американский президент «оказывал давление» на Зеленского, требуя от него начать расследование против сына Джо Байдена – вероятно. главного противника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции США изучило содержание июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Как заявили в ведомстве, нарушений национального законодательства найдено не было.