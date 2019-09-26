Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Протон-М»

Байконур, 26 сентября. Запланированный на 30 сентября запуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником MEV-1 и европейским аппаратом Eutelsat-5WB состоится в первой половине октября. Такие сроки в среду назвал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В ходе проверок еще в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления разгонным блоком. Мы ее разрешили сегодня и готовы выходить на пуск. Планировали его провести 18 октября, думаю, что поставим раньше, в первой половине октября», — сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что причиной переноса запуска стала связанная с интерфейсом между электроникой космических аппаратов и российской системой управления проблема.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» и коммерческих спутников с космодрома Байконур отложен в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний системы управления разгонного блока «Бриз-М», пишет Газета.ru.

Ракета-носитель «Протон-М» должна была вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1). Пуск был запланирован с космодрома Байконур 30 сентября.

Этот коммерческий запуск «Протон-М» должен был стать рекордным по длительности выведения спутников на орбиту. Расчетное время составляло 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Всего в 2019 году было произведено три пуска ракет-носителей «Протон-М». До конца года планируются провести еще три пуска. Коммерческие пуски «Протонов-М» с 1996 года совместно с компанией International Launch Services осуществляет Центр Хруничева. Всего на зарубежном рынке было произведено 96 пусков.