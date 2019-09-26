Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.

«Сейчас нам нужно в первый раз в жизни — в моей политической — встретиться в том формате, который есть, если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только США», — рассказал Зеленский журналистам после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

На встрече поднимались вопросы по прекращению войны в Донбассе, а также по возвращению «временно оккупированных территорий», отметил президент Украины. Он подчеркнул, что не ожидает присоединения США накануне очередной встречи в «нормандском формате», дата которой пока не согласована.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть условная «формула Зеленского» по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек. Попробуем дотянуться ментально, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — заявил Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что возможен переход к «новым радикальным мерам», в том случае, если гражданская война на Украине не прекратиться в ближайшее время.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть территорию Украины, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция. Жители Донецкой и Луганской областей отказались поддержать антироссийски настроенное правительство. В ответ на это Киев объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции». По данным ООН, ее жертвами стали около 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Украинские власти не выполняют взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня, открывая огонь из различных видов вооружений в районе линии соприкосновения в Донбассе.

Отметим, российский сенатор Франц Клинцевич назвал тупиковым путем позицию Зеленского по Донбассу, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отказ Украины подписать формулу «Штайнмайера» вызывает у Москвы тревогу.