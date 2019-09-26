Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Лос-Анджелес, 26 сентября. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре на русском языке.

Недалеко от офиса Маска в Калифорнии был установлен билборды с фразой «Как тебе такое, Илон Маск?» и QR-кодом, по которому открывался видеоролик с приглашением на мероприятие.

Маск обратил внимание на пост @katlinegrey в Twitter, разместившуя снимок билборда и видео, на котором российские бизнесмены поют песню про Маска на манер композиции «Крылатые качели». Организаторы форума «Дело за малым» предложили изобретателю поучаствовать в их мероприятии (хотя бы через видеоконференцию), чтобы привлечь к форуму квалифицированных докладчиков.

«Язык хорошо подвешен», — написал по-русски Маск в ответ.

Один из пользователей в комментарии поинтересовался у основателя SpaceX, правда ли краснодарские предприниматели привлекли его внимание, Маск ответил: «Правда».

Отметим, это уже не первый случай, когда Маск использует русский язык для общения в Сети. В феврале он по-русски прокомментировал видео с автомобилем «Жигули», который ездил задом наперед по улицам Ставрополя. Тогда на вопрос «Как тебе такое, Илон Маск?» бизнесмен ответил: «Хаха офигенно».

Позднее в Twitter он продемонстрировал знание русских крылатых выражение. Один из пользователей в продолжении темя об инопланетянах выдвинул версию, что те живут под поверхностью Марса, и именно они «сломали» марсоход Opportunity, когда тот «подобрался слишком близко».