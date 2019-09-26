Лавров отметил важность особого статуса Донбасса

Москва, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал точку зрения на особый статус Донбасса, согласно которой он является гарантией невступления Украины в НАТО.

«Я не стал бы подходить к этому так упрощено. Особый статус Донбасса - неотъемлемая часть минских договоренностей. Это часть пакета, которая принципиально важна для Донецка и Луганска, для людей, которые там живут, которые вместе с целом рядом других районов юго-востока Украины на дух не переносили происходящее в Киеве, категорически отказались принимать антиконституционный государственный переворот», — приводит слова Лаврова газета «Коммерсантъ».

Как отметил Лавров, жители Донбасса, выступившие против новых украинских властей, сопротивлялись в первую очередь практике назначения «киевских генерал-губернаторов» в качестве проводников решений нового правительства. Лавров добавил, что жители Донецкой и Луганской областей поступили как настоящие украинские патриоты, защищавшие соглашения от 21 февраля 2014 года, подписанные президентом Виктором Януковичем и его европейскими партнерами. При этом, европейские представители в итоге «капитулировали перед толпой ультрарадикалов», что привело к формированию украинского правительства из радикалов, пишет RT.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Он стал следствием государственного переворота в Киеве и создания Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ в течение пяти лет проводят операцию против вооруженных сил республик, регулярно нанося удары по населенным пунктам Донбасса.