Представитель Польши сделал заявление от имени США, выступая в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 26 сентября. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач допустил оговорку на заседании Совета Безопасности ООН в среду, сделав заявление от имени США, а не своей страны.

На заседании, председателем которого был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы сотрудничества ООН в сфере борьбы с терроризмом с ШОС, СНГ и ОДКБ.

«Классическая оговорка по Фрейду: представитель Польши завершил свое выступление в СБ ООН словами о том, что «США не будут сотрудничать с ШОС, СНГ и ОДКБ», — написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем микроблоге в Twitter.

При этом дипломат задался вопросом: «Не пора ли Варшаве начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую?».

Отметим, 12 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Вашингтон разместит в Восточной Европе эскадрилью разведывательных беспилотников. Кроме того, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Вашингтон и Варшава договорились о присутствии в европейской стране дивизионного командования американских войск, которому будут подчиняться войска на восточном фланге НАТО.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что усиление военного присутствия США на восточных границах Польши является нарушением основополагающего акта Россия — НАТО. Сенатор подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры «военного характера».

Позднее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировал, что Варшава крайне агрессивно настроена по отношению к Москве и готова поддержать любую инициативу, которая направлена против нашей страны. Политик отметил, что Польша пытается использовать все международные площадки, чтобы так или иначе навредить России.