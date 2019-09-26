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Представитель Польши сделал заявление от имени США, выступая в Совбезе ООН

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Представитель Польши сделал заявление от имени США, выступая в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 26 сентября. Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач допустил оговорку на заседании Совета Безопасности ООН в среду, сделав заявление от имени США, а не своей страны. 

На заседании, председателем которого был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы сотрудничества ООН в сфере борьбы с терроризмом с ШОС, СНГ и ОДКБ.

«Классическая оговорка по Фрейду: представитель Польши завершил свое выступление в СБ ООН словами о том, что «США не будут сотрудничать с ШОС, СНГ и ОДКБ», — написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем микроблоге в Twitter.

При этом дипломат задался вопросом: «Не пора ли Варшаве начать проводить собственную внешнюю политику вместо того, чтобы реализовывать американскую?».

Отметим, 12 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Вашингтон разместит в Восточной Европе эскадрилью разведывательных беспилотников. Кроме того, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Вашингтон и Варшава договорились о присутствии в европейской стране дивизионного командования американских войск, которому будут подчиняться войска на восточном фланге НАТО.

Представитель Польши сделал заявление от имени США, выступая в Совбезе ООН

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что усиление военного присутствия США на восточных границах Польши является нарушением основополагающего акта Россия — НАТО. Сенатор подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры «военного характера». 

Позднее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировал, что Варшава крайне агрессивно настроена по отношению к Москве и готова поддержать любую инициативу, которая направлена против нашей страны. Политик отметил, что Польша пытается использовать все международные площадки, чтобы так или иначе навредить России.

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