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Восстановление освобожденного от боевиков Хан-Шейхуна началось в Сирии

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Восстановление освобожденного от боевиков Хан-Шейхуна началось в Сирии

Хан-Шейхун, 26 сентября. Власти начали восстановление сирийского города Хан-Шейхун, который расположен в сирийской провинции Идлиб. Город серьезно пострадал от действий боевиков.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Мухаммед Саадун заявил, что в Хан-Шейхуне проводится работа по восстановлению мирной жизни. Саперы разминировали южную часть города, теперь в нее могут возвращаться жители. Продолжается строительство жилья для беженцев, для этого в город поставляются строительные материалы.

Ведется с работа с населением, психологи оказывают помощь детям, которые слишком долго видели ужасы войны.

По словам Мухаммеда Саадуна, восемь лет назад в Хан-Шейхуне проживало 65 тысяч человек. В настоящий момент с учетом возвращающихся беженцев — 4 тысячи человек.

Напомним, 21 августа сирийская армия взяла без боя Хан-Шейхун. Передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» перерезали трассу М5 к северу от города, из-за чего боевики оказались под угрозой окружения. После многодневных стычек в окрестностях Хан-Шейхуна, боевики вынуждены были отступить.

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в Хан-Шейхуне сразу после его освобождения. Они вошли в город вместе с армией Сирии.

Ранее недалеко от Думы в промышленном городе Адра возобновил работу автомобильный завод SIAMCO, который не работал во время войны. Сотрудники автомобильного завода занимаются сборкой минивэнов различных комплектаций. В день собирается порядка 40 машин.

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Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
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