Лавров назвал «грабежом средь бела дня» ситуацию с дипсобственностью РФ в США

Москва, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с российской дипломатической собственностью в США. По его словам, происходящее является «грабежом средь бела дня».

Как рассказал российский министр, РФ сейчас сотрудничает с американскими юристами и продолжает подготовку данного дела для проведения слушаний в суде.

«Мы уже продвинули нашу позицию в решение того самого Комитета ООН по сношениям со страной пребывания. Вот «сношаемся» в этом комитете», — приводит его слова газета «Коммерсантъ».

Как подчеркнул Лавров, поведение американцев является чрезвычайно упрямым; кроме того, они не собираются искать пути разрешения сложившейся ситуации, которою он охарактеризовал как противоправную и нарушающую все мыслимые конвенции. Лавров добавил, что американские партнеры повели себя «не по-мужски».

Напомним, что в конце декабря 2016 администрация теперь уже бывшего президента США Барака Обамы ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

В рамках этих ограничений американцы закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.