Эксперт объяснил, что мешает Януковичу вернуться на Украину

Виктор Янукович, поднимая тему своего возможного возвращения на Украину, «зондирует почву». Вместе с тем формально он до сих пор является президентом этой страны и при некоторых условиях может и даже должен вернуться на свой пост и исправить многочисленные ошибки, допущенные им в 2014 году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Мне кажется, Янукович действительно хочет вернуться и зондирует почву, — полагает он. — Строго говоря, если учитывать, что майдан 2014 года был вооруженным мятежом, выборы были незаконными, а, как следствие, следующие выборы тоже не являются законными, то Янукович остается все еще, как бы кому не хотелось обратного, законным президентом Украины. Поэтому он вправе вернуться на Украину как на свою родную землю, на свою Родину. Он пытается сейчас протестировать ситуацию – насколько это для него реально в нынешних условиях».

По мнению эксперта, Украина сейчас пребывает в состоянии безвластия.

«То есть, до этого (при Порошенко. – Прим. ФАН) власть была бандеровская, власть была русофобская, антироссийская, воровская, управляемая извне, а сейчас нет никакой. Поэтому в ситуации нынешнего безвластия Януковичу возвращаться на Украину просто небезопасно. Грубо говоря, его там могут просто грохнуть, если он там появится», — уверен Коровин.

Собеседник ФАН уверенно констатировал, что для появления предпосылок для возвращения Януковича на Украине для начала должно поменяться все.

«То есть должно быть восстановлено государство во всей полноте – с монополией на насилие, которой сейчас нет. Сейчас орудуют банды, бывшие АТОшники, бандеровцы, какие-то вооруженные группы. Должно быть восстановлено правовое поле – сейчас его нет, то есть царит беззаконие, и суды действуют в интересах неких групп – финансовых, политических, олигархических, но только не в интересах закона. И должна быть восстановлена ситуация обеспечения равной безопасности для всех – сейчас речь об этом и близко не идет», — объяснил Коровин. «Сейчас есть равная для всех опасность. Если убивают таких людей, как Олесь Бузина, или Павел Шеремет, чего стоит убить Януковича?» — задается риторическим вопросом директор ЦГЭ.

Вместе с тем, делает вывод эксперт, даже если же Янукович окружит себя многочисленной охраной, то это станет поводом для боестолкновения.

«Может быть в центре Киева, может быть – в другом каком-то городе, где обнаружится Янукович со своей охраной», — отметил член Изборского клуба. «То есть, ситуация на Украине должна поменяться кардинально. Украина должна быть либо полностью восстановлена как полноценное государство, либо же, наоборот — упразднена как государство, и стать часть Большой России, какой она всегда была», — подчеркнул Валерий Коровин. «Янукович, как законный президент, пусть и делает все возможное, чтобы восстановить закон, порядок, безопасность и государственность как таковую на территории бывшей Украины. Если он в силах, если он может, хочет и ему есть на что опереться, то пусть вернется и восстановит то, что разрушил своим бездействием, слабостью, безволием и просто патологической недееспособностью, которую он проявил в 2014 году. Если он сейчас вновь обрел силы, то пусть восстановит то, что было разрушено», — выразил мнение собеседник ФАН.

Между тем Коровин не сомневается в том, что главный и единственный способ восстановить Украину как государство, вернуть туда порядок и закон — это прямое вмешательство России.

«Не обязательно военное, — подчеркнул эксперт. — Это может быть политическое вмешательство, это может быть содействие приходу к власти на Украине пророссийских сил, это культурное влияние, это дипломатическое влияние. Это, в конце концов, сетевая война с помощью которой можно использовать энергию населения Украины против нынешних властей, имея в виду все еще сохраняющееся влияние Порошенко, его бывших министров, силовиков и различных антироссийских групп».

В завершении беседы Валерий Коровин отметил, что если Россия не вмешается, все будет становиться только хуже, и Януковичу просто некуда будет возвращаться.

«В общем, Януковичу пока рано паковать чемоданы. Разве что для того, чтобы отправиться в «последний путь» — взять билет в один конец, написать завещание и вернуться», — подытожил он.

Добавим, что на днях Виктор Янукович дал поручение своему адвокату Виталию Сердюку готовить его возвращение на Украину.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно», — сообщил защитник Януковича.

Напомним, что Дорогомиловский суд города Москвы в конце 2016 года признал государственным переворотом события в Киеве 2014 года, в результате которых Виктор Янукович был отстранен от власти и вынужденно бежал с Украины в Россию. При этом сам Янукович, который в том числе обвиняется Киевом по делу об убийствах на майдане, на Украине в 2015 году был заочно арестован Печерским судом города Киева. В 2016 году президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене — «пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании агрессивной войны». Несмотря на то, что в 2017 году лингвистическая экспертиза не установила наличия в высказываниях Виктора Януковича состава инкриминируемого ему преступления, в начале 2019 года по решению суда он был заочно признан виновным в госизмене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.