Косачев назвал «пустым и грязным» рассекреченный разговор Зеленского и Трампа

Москва, 26 сентября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа пустым, антироссийским и грязным.

«Удивительно пустой разговор Трампа и Зеленского. Имею возможность сравнивать. Поэтому повторю: пустой, хоть и антироссийский, грязный», — написал Косачев на своей странице в Facebook

По мнению сенатора, в своих целях из этого разговора что-то извлечь могут только «помешанные на предстоящих выборах американцы».

«И надо быть очень сильно помешанным на украинских сюжетах, чтобы хоть что-то извлечь из него в своих целях по ту, обратную сторону», — подытожил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в разговоре, состоявшимся в июле, попросил Зеленского расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине в обмен на возобновление помощи. На данный момент Джо Байден лидирует в президентской гонке среди демократов и может составить конкуренцию Трампу на выборах 2020 года.

В среду администрация американского президента опубликовала стенограмму разговора Трампа и Зеленского, передавала «Газета.ру». Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента главы Белого дома. По словам конгрессменов, Дональд Трамп «предал должность президента и национальную безопасность». Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что стенограмма подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.

Федеральное агентство новостей представило перевод расшифровки переговоров президентов.