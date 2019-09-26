Лавров рассказал о перспективах создания российско-американского делового совета

Москва, 26 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет реакции США на предложение о создании российско-американского делового совета.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддержал это предложение. Во время саммита G20 в японской Осаке он сказал президенту РФ Владимиру Путину, что необходимо создавать совет. Лавров напомнил, что на встрече присутствовали представители российских и американских деловых ведомств.

«Глупо вообще, что у нас мизерный товарооборот. Давайте создадим деловой совет, чтобы продвигать взаимовыгодные проекты. С тех пор мы ждем реакции на сделанные предложения», — заявил российский министр.

Лавров напомнил, что согласно договоренности, совет должен был состоять из первых лиц частных компаний и корпораций. Российский союз промышленников и предпринимателей направил американским коллегам информацию о том, кто должен войти в этот деловой совет, однако окончательная договоренность пока не сформировалась, отметил Лавров. Он пояснил, что американо-российский деловой совет, а также Американская торговая палата хочет принять участие в этом процессе.

«Структур достаточно. Главное, чтобы вот этот политический импульс был воспринят на том уровне, который порой принимает решения, не совсем ускоряющие поручения глав государств», — заявил Лавров.

Российский министр отметил, что таким же образом обстоят дела с созданием российско-американского делового совета. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, что Дональд Трамп считает полезным идею создания этого совета, однако никаких конкретных структур не появилось, отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной целью расширения НАТО агрессивное противодействие России.