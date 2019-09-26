Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую авиабазу

Москва, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать российскую военную базу. По его словам, это неприятный эпизод, не меняющий сути союзнических отношений Москвы и Минска.

Проект создания в Белоруссии российской авиабазы обсуждался достаточно давно. Тем не менее, в 2015 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской такой авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — напомнил Лавров.

По его словам, Лукашенко неоднократно комментировал ситуацию вокруг проекта базы, подчеркивая, что Белоруссия является союзником России «на все 100%».Как отметил Лавров, расхождение во взглядах между Москвой и Минском является нормальным – российское руководство тоже не полностью разделяет белорусские внешнеполитические установки.

В частности, Лавров прокомментировал тот факт, что Белоруссия пока не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также российский суверенитет над Крымом.

«Мы никого ни к чему не принуждаем», — подчеркнул министр.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.