Лавров назвал главную цель расширения НАТО

Москва, 26 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что целью расширения НАТО является агрессивное сдерживание России.

«Когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете «Коммерсант».

Он уточнил, что НАТО ничего не приобретает с вступлением в альянс Черногории и Сербии. Следовательно, цель у этого только одна — «сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно».

Ранее в интервью Лавров рассказал, как РФ отреагирует на вступление в альянс Грузии. Министр пообещал, что военные действия российская сторона не начнет, но отношения с НАТО и «теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны».





Российская сторона ранее заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещаний России о нерасширении после окончания холодной войны. Опроверг Столтенберг и то, что это обещание России давали США. По его словам, это было бы «абсолютно неприемлемо».

Отметим, на пошлой неделе председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает военное превосходство над Россией в последние годы. При этом альянс в последнее время активно увеличивает свою боевую готовность, следуя доктрине «сдерживания и диалога» в отношениях с Россией, передавала «Газета.ру».