Лавров прокомментировал «тайное предложение» Порошенко о передаче Донбасса России

Москва, 26 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал якобы имевшее место предложение экс-президента Украины Петра Порошенко российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс».

Журналисты «Коммерсанта» спросили Сергея Лаврова действительно ли Порошенко предложил Путину «забрать Донбасс».

«Это не моя тайна. Это был разговор «один на один». Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также назвал «прямой ложью» заявление Порошенко о том, что Россия на саммите «нормандского формата» в Берлине якобы пыталась представить свою трактовку «формулы Штайнмайера».

Лавров подчеркнул, что когда российский президент Владимир Путин предложил какие-либо действия для решения конфликта в Донбассе, упомянув «формулу Штайнмайера», Порошенко стал «отруливать назад» и объяснять, как он ее понял.

«На это российский президент сказал ему: «Петр Алексеевич, зачем вы фантазируете? Вот, Штайнмайер сидит рядом с нами». Так и было», — заявил Лавров.

Российский министр отметил, что Петр Порошенко с того момента, как занимал должность министра иностранных дел, всегда пытался выглядеть «приличным человеком», однако у него не получалось.

Напомним, «формула Штайнмайера» — предложение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по введению в закон об особом порядке механизма местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе — в день выборов, и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Гражданская война на Украине продолжается с апреле 2014 года, после введения Киевом войск на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. В феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот и жители Донецкой и Луганской области не согласились с его результатами и объявили о своей независимости.