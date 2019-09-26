Лавров рассказал, как отреагирует Россия в случае вступления Грузии в НАТО

Москва, 26 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», — заявил министр в интервью газете «Коммерсант».

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году после того, как страна присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите НАТО был утвержден пакет мер, которые помогут Грузии вступить стать членом альянса.

Действующие власти Грузии поддерживают курс на вступление страны в НАТО. В 2018 году генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг подтвердил намерение принять Грузию в состав альянса, однако не смог назвать конкретную дату.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Грузия сможет стать членом альянса, если откажется от Абхазии и Южной Осетии, передавала «Газета.ру». Ряд грузинских политиков заинтересовались предложением Расмуссена, в частности представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе. По его мнению, Тбилиси должен рассмотреть этот вопрос.

В МИД РФ назвали углубление сотрудничества Грузии с НАТО реальной угрозой региональной безопасности.