Лавров прокомментировал отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера»

Москва, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ Украины письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера» на последней встрече контактной группы. По его словам, реакция Украины вызывает тревогу.

По итогам заседания контактной группы на прошлой неделе, постпред России Борис Грызлов сделал заявление, в котором рассказал, что Киев ставит под угрозу проведение на высшем уровне саммита «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина). Причиной стал отказ украинской стороны подписывать «формулу Штайнмайера».

«Это деликатная сфера. Мы очень сильно расстроены и встревожены тем, что произошло в контактной группе», — приводит слова Лаврова газета «Коммерсантъ».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что еще 11 сентября прошло обсуждение того, как именно контактная группа должна одобрить данную формулу. Как отметил Лавров, все участники обсуждения согласились с тем, что контактная группа должна подписать этот документ. В России уже отметили, что именно контактная группа является наиболее подходящим форматом для решения вопросов, связанных с минскими соглашениями.

Напомним, что речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает проведение выборов в ДНР и ЛНР и подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Затем в соответствии с документом, должно последовать внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.