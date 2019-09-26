Лавров пообещал резкие меры в ответ на невыдачу США виз российским делегатам

Москва, 25 сентября. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки в Генассамблею ООН «хамством», которое нельзя терпеть. Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.

«Мы уже привыкли к американским манерам — с них станется. Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Министр подчеркнул, что Россия «найдет, чем ответить». Он напомнил, что представители США периодически тоже приезжают в Россию.

Лавров назвал поведение представителей США «мелочным». Он напомнил, что в 2018 году американские конгрессмены приезжали в Россию. Они просили включить в состав делегации сенатора Джонсона, который находился в санкционном списке РФ. Лавров отметил, что Москва согласилась на это, договорившись, что во время визита российской парламентской делегации в ее составе будут люди, формально находившиеся в американском санкционном списке.

«Нас заверили, что так оно и будет. В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что «категорически невозможно» выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка», — заявил Лавров.

Он назвал эту позицию США «американской исключительностью».

«Им все можно, а всем остальным – как они разрешат. Печально», — констатировал глава российского МИД.

Председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что отказ США в выдаче виз российским делегатам подрывает принципы Генассамблеи ООН. Сенатор назвал эти действия США не просто актом неуважения, по его мнению, они прямо нарушают правила функционирования органов международной организации.

Ранее российский сенатор Константин Косачев рассказал, что США не оформили визы ряду членов российской официальной делегации, которая планировала принять участие в работе Генассамблеи ООН в нарушение своих обязательств перед международным сообществом. МИД России выразил протест заместителю посла США в связи с этой ситуацией.