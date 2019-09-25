Лавров заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Грузией

Москва, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией. По его словам, большинство грузин осознали контрпродуктивность недавних антироссийских провокаций.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. Мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — приводит слова министра «Коммерсантъ».

Он напомнил, что данное мероприятие было сорвано оппозиционной партией, которая при этом обвинила Россию в том, что та якобы предприняла некие шаги, ставшие поводом для начала русофобской кампании в Грузии.

По словам Лаврова, он всегда выступал за дружбу между Россией и Грузией. В частности, он лично принимал участие в переговорах с тогдашним министром иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили о выводе российских военных баз.

21 июня президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. МИД РФ настоятельно рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в Грузию, сообщает «Газета.ru».

Позже грузинские аналитики неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» подсчитали, что потери от «туристического эмбарго» составят 100 млн долларов, поэтому грузинским властям нужно привлекать туристов из других стран.